Campania, cosa fare il giorno di San Valentino

Sono tanti gli eventi organizzati in Campania per questo giorno speciale per gli innamorati. Prendendo spunto dai Finlandesi non c’è bisogno di essere in coppia per festeggiare perché oggi è anche il giorno dell’amicizia.

Serata a lume di candela a Palazzo Venezia

Venerdì 14 febbraio 2020 alle 21:00 si potrà passare un San Valentino a lume di candela con una serata tutta dedicata agli innamorati negli splendidi ambienti di Palazzo Venezia. Una serata a Lume di Candela con Performance di Arpa, buon cibo, vino e foto personalizzate per ricordare questi momenti: poi, se è proprio il vostro giorno fortunato, potrete vincere un Pacchetto benessere.

Chocoliamo in Piazza Dante per San Valentino

Accontentiamo i golosi perché in pieno centro di Napoli, in piazza Dante, dal 12 al 16 febbraio 2020 un San Valentino dolcissimo aspetta tutti i Napoletani con Chocoliamo la fiera del buon cioccolato. Una festa del cioccolato con un occhio particolare alla festa di San Valentino con tanti buoni prodotti e idee regalo per la festa degli innamorati

San Valentino 2020 alla Reggia di Caserta

Venerdì 14 febbraio, la Reggia di Caserta festeggerà San Valentino in maniera speciale per tutti gli innamorati offrendo la possibilità di entrare pagando un solo biglietto per tutte le coppie di innamorati. Per usufruire dell’offerta 2×1 bisognerà effettuare la prenotazione online e poi si potrà acquistare direttamente in biglietteria il ticket speciale.

Una Stella per San Valentino

Una stella per San Valentino è un evento veramente speciale che si terrà la sera di venerdì 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli. Ci saranno tre turni di visita a partire dalle 19,30 e fino alle 21,30 e, per chi vuole, sarà possibile con un piccolo supplemento, anche la visita al Museo Astronomico. Una serata con delle Lezioni al planetario “Jurij Gagarin” e poi le Osservazioni ai telescopi e poi con un piccolo supplemento si potrà visitare anche il Museo degli Strumenti Astronomici.

Passeggiata romantica sulla Pedamentina

Una bella passeggiata, in discesa, organizzata da Econote per scoprire uno dei luoghi più belli della città. Napoli è una città romantica e uno dei punti panoramici più frequentati per dirsi parole d’amore è il piazzale di San Martino, da lì parte la passeggiata romantica di San Valentino. La Pedamentina conta 414 gradini ed è uno dei 200 percorsi di scale della città: arriva fino al Corso Vittorio Emanuele poi ancora a Montesanto fra racconti di miti e leggende. Una passeggiata fra contrasti artistici e culturali, aneddoti, folklore. L’antico percorso grazie al quale la parte alta della città era raggiungibile e soprattutto grazie al quale è stata edificata la Certosa di San Martino. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio con partenza alle 10.30 dal piazzale di San Martino, solo dopo una piccola sorpresa: foto speciali e la pins di Valentina Guerra “Coltiviamo amore”.Contributo di partecipazione: € 10,00 prenotazione obbligatoria a 3936098130 anche whatsapp.

Innamorati di Pozzuoli

Di terrà nel centro storico di Pozzuoli, in piazza della Repubblica, la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 14 al 16 febbraio 2020. Una grande festa che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il nome di Innamorati di Pozzuoli. In tutte le grandi feste del Cioccolato artigianale ci saranno tanti stand con le ottime creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

Saint Valentine in Love

Se volete fare una passeggiata fuori città un intero paese festeggia gli innamorati. A San Valentino Torio, nel salernitano si terrà dal 13 al 16 febbraio 2020 una grande festa di quattro giorni dedicata al Santo Patrono. Per l’occasione ci sarà una grande manifestazione dal titolo Saint Valentine in Love che prevede le luci d’artista e eventi dedicati anche a tutti gli innamorati che trasformeranno la cittadina del Salernitano nella città dell’amore.