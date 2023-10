Campania Libri Festival, Benjamin Labatut è il protagonista dell’anteprima

Sarà Benjamin Labatut il protagonista assoluto dell’anteprima del Campania Libri Festival, evento di lunedì 2 ottobre in collaborazione con la Libreria Ubik Napoli e con UniPegaso.

Lo scrittore cileno, attraverso un dialogo con la scrittrice e sceneggiatrice Elena Stancanelli, presenterà alle 18 a palazzo Zapata, sede di UniPegaso in piazza Trieste e Trento a Napoli, il suo “Maniac”, un libro molto atteso dopo il successo e le suggestioni di “Quando abbiamo smesso di capire il mondo”. “Maniac”, pubblicato con Adelphi, editore di tutti i titoli di Labatut in italiano, è il nuovo e interessante capitolo di una produzione impossibile da catalogare in un genere letterario. Uno dei temi principali anche in questo caso è il legame tra l’arte e la scienza, capaci di rendere visibile l’invisibile. Labatut si muove con straordinaria abilità tra le origini dell’intelligenza artificiale, il romanzo prende il titolo dal nome di uno dei primi computer della storia, e le vite di due famosi matematici (Paul Ehrenfest, John von Neumann) e un giocatore di Go (Lee Sedol), dando forma a quella che lui stesso definisce “un’opera di finzione basata su fatti reali”. Dove è impossibile capire, e forse non è neanche importante, cosa appartiene alla realtà e cosa al processo creativo. In un turbine di pensieri che ci porta alla genesi dell’intuizione scientifica e agli effetti che ha sulla vita di chi ha il compito arduo, e nondimeno pericoloso, di provare a svelare anche uno solo dei misteri che governano la nostra esistenza. Sapendo bene che “il prezzo che paghiamo per la conoscenza è la perdita della nostra capacità di comprensione”.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul portale dell’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania al sito cultura.regione.campania.it.

—

Il Campania Libri Festival, dedicato quest’anno a Italo Calvino, è in programma dal 5 all’8 ottobre negli spazi di Palazzo Reale a Napoli. Oltre 200 eventi, tra presentazioni, dibattiti, laboratori e incontri, molti ospiti nazionali e internazionali, la significativa partecipazione delle principali case editrici italiane, il patrocinio di Rai Campania, presente al Festival con uno spazio di discussioni ed eventi, e la media partnership con Rai Tgr e Rai Radio Live.

Finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio, la kermesse letteraria affida anche in questa seconda edizione il ruolo di curatore al filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.

Tutti gli eventi del Campania Libri Festival sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. È consigliabile la prenotazione, che si può effettuare a partire da oggi 28 settembre tramite apposito link sul sito campanialibrifestival.it.