Campania, sindaco-babysitter: “A San Valentino uscite, vi tengo io i bambini”

Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, sarà baby-sitter per una sera dei bambini del suo comune. “L’Amore per me è universale. Senza differenze di razza, di sesso, di religione. Quindi voi vi concedete alla vostra dolce metà, io mi prendo cura dei bambini.” Scrive il sindaco in un post su facebook.

Il 14 febbraio sera dalle ore 20 in poi presso il Palazzetto dello Sport di Sant’Antonio, insieme ad un gruppo di educatori ed animatori, si prenderà cura dei bimbi delle coppie che vorranno trascorrere in intimità la serata più romantica dell’anno.

“Niente scuse, per San Valentino promuoviamo l’Amore! Io faccio da baby sitter ai bambini, voi vi concedete una serata romantica con la vostra dolce metà“.