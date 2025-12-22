Per la prima volta in 35 anni di attività, toccherà agli Angels of Love guidare la notte di Capodanno presso la Rotonda Diaz di Napoli. La notizia, confermata in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo comunale cittadino, segna un vero e proprio punto di svolta per gli AOL, impegnati in una nuova sfida artistica importantissima.

“Siamo consapevoli dell’impegno che ci attende e l’affronteremo con la massima professionalità e soprattutto con tanta passione, come abbiamo sempre fatto. Del resto, veniamo da un anno eccezionale, che ci ha visti organizzare feste che hanno coinvolto migliaia di cittadini, giovani e meno giovani, famiglie, turisti e quanti da sempre seguono le nostre orme artistiche.

Siamo molto grati alle istituzioni cittadine che hanno creduto nel nostro progetto, frutto di un’esperienza maturata in un terzo di secolo di attività. Per noi sarà anche una grande responsabilità, che onoreremo con l’obiettivo di regalare alla nostra città – che quest’anno festeggia 2500 anni di storia – la notte più entusiasmante di sempre, all’insegna della musica e del divertimento ma anche dell’inclusione, come abbiamo sempre fatto sostenendo progetti benefici”

comunicano gli Angels of Love Maurizio Luise e Alex Serafini.

Capodanno, toccherà agli Angels of Love animare Rotonda Diaz

Sul palco si alterneranno alcuni giganti della storia della musica dance globale, come: Kenny Dope, quattro volte nominato ai Grammy e fondatore del duo Masters At Work (con Louie Vega), Dj Spen, parte del leggendario gruppo di produzione The Basement Boys e maestro assoluto della Soulful e Gospel House, Janice Robinson, cantante internazionale celebre per aver calcato i palchi con Tina Turner e collaborato con artisti del calibro di David Morales (e icona del singolo “Dreamer” dei Livin’ Joy, uno degli inni dance più famosi degli anni ’90).

A completare la line-up, con un tocco identitario, i DJ partenopei DJ Simi, DJ Fiore, JG Bros e dApuleo. E, ancora, Daniele Somma, ragazzo napoletano a cui è stata diagnosticata una lieve forma di autismo e che, anche grazie al sostegno di Autism Aid, (onlus napoletana che si occupa dei diritti delle persone autistiche), ora è conosciuto dal Nord Europa agli Stati Uniti fino al Giappone.

Dunque manca poco: Napoli si appresta a ballare nella splendida cornice del lungomare sotto le stelle e i fuochi d’artificio che animeranno la notte di San Silvestro. L’evento sarà totalmente gratuito e si ballerà dalle 22 fino alle prime luci del mattino.