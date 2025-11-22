Casa Murolo: un viaggio nella canzone napoletana

La Casa Museo, impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale musicale partenopeo, tra aperture ordinarie e straordinarie, ha accolto fino ad ora centinaia di visitatori.

Fino al 30 dicembre, è ancora possibile visitare la mostra “La Dinastia Murolo”, dedicata all’intera famiglia Murolo, con un focus sugli altri fratelli di Roberto che si sono dedicati all’arte: Maria, poetessa, Massimo, poeta, Vincenzo, scultore, Marco, pittore. Per la mostra, l’ingresso è libero ed è consentito negli orari di apertura del sito.

Inoltre venerdì 28 novembre, alle ore 19, è previsto il primo appuntamento di Vini&Vinili: alla consueta visita e all’ascolto dei vinili di Roberto Murolo verrà abbinata una degustazione di vini della Tenuta Cavalier Pepe. L’iniziativa prevede un biglietto d’ingresso con prenotazione obbligatoria.

Infine, a dicembre, ben due aperture straordinarie dedicate al periodo festivo più amato dai napoletani: Natale in Casa…Murolo! Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, dalle ore 18 alle 21, la Casa Museo accoglierà i visitatori con una speciale visita teatralizzata per vivere l’atmosfera natalizia nella casa che ha visto riunirsi i più grandi rappresentanti della canzone napoletana. Per partecipare, è necessario prenotare ed è previsto un biglietto.

Le iniziative di Casa Museo Murolo vanno nella direzione della trasversalità e dell’interdisciplinarietà, con l’obiettivo di massimizzare la valorizzazione della cultura napoletana, come conferma il Presidente della Fondazione Roberto Murolo, Mario Coppeto: «Piero Bevilacqua, storico e saggista, nel suo lavoro del 2018 dal titolo “Le felicità d’Italia” sostiene che tra le caratteristiche che sviluppano felicità nel nostro Paese ci sono, tra le altre, le eccellenze enogastronomiche e la musica napoletana. È per questo motivo che intraprendiamo un nuovo viaggio sensoriale come Casa Museo Murolo. Vogliamo offrire al visitatore nuove opportunità di intrecciare culture differenti al fine di creare occasioni di benessere attraverso il piacere del gusto e quello della tradizione. Le prossime aperture di Casa Museo Murolo, dedicate al vino ed al Natale, hanno lo scopo di unire le differenti culture per rafforzare il piacere di trascorrere insieme alcuni momenti piacevoli».

Casa Museo Murolo resta regolarmente aperta il venerdì ed il sabato dalle ore 10 alle ore 18, la domenica dalle ore 10 alle ore 13:30.

Info e prenotazioni info@casamuseomurolo.it