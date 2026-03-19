Cascando: al Tram una riflessione ironica sulla Fine

CASCANDO!: atto unico ironico-esistenziale sulla Fine. Scritto e diretto da Pietro Dattola, con Flavia Germana de Lipsis.

Lo spettacolo affronta uno dei temi più universali e ineludibili: la Fine. Non la fine di una giornata o di un anno, ma la Fine in senso assoluto. E lo fa con leggerezza, immaginazione e poesia, attraversando l’ansia contemporanea con uno sguardo insieme ironico e profondamente umano. Protagonista è Anna, una donna come tante.

Di giorno vive, lavora, fa ciò che deve fare. Ma la notte, nel silenzio, sente il cuore battere e pensa che un giorno non batterà più. L’insonnia diventa così lo spazio in cui emergono domande radicali e tre “vocine” interiori che tentano di farla finalmente addormentare.

Nel suo affannoso tentativo di trovare un senso, Anna attraversa esperienze diverse – la discoteca, la palestra, il Maestro, un campo sotto il cielo stellato – ma ogni volta cade. È un inciampo continuo, una caduta libera esistenziale che dà al testo il suo ritmo e la sua cifra stilistica.

La produzione è firmata da DoveComeQuando, realtà attiva nella promozione della drammaturgia contemporanea e del teatro off.

Dal 2011 organizza il Festival INVENTARIA e dal 2021 il concorso di drammaturgia “Drammi di Forza Maggiore”, sostenendo le forze teatrali emergenti e valorizzando un teatro con specificità irriducibili e autonome. Lo spettacolo ha ricevuto il Premio alla recitazione al Festival DOIT 2022 e il testo è vincitore del Premio Words Beyond 2024 di Hangar Teatri.

“Cascando! è uno spettacolo che interroga il pubblico senza retorica, invitandolo a confrontarsi con l’idea che finire sia il sublime, spassionato, irripetibile mestiere di ogni essere mortale professionista. Un invito a buttarsi, a guardare in faccia ciò che accomuna tutti, con ironia e consapevolezza”, ha dichiarato Pietro Dattola.

Orari degli spettacoli:

sabato ore 20:00

domenica ore 18:00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 under 26 e over 65

studenti € 9,00

Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64,00

Info e prenotazioni:

WhatsApp 342-1785930

email tram.biglietteria@gmail.com