Caserta Beer Fest: a San Marco Evangelista un tipico menu tedesco che ricorda la famosa ricorrenza bavarese

Una festa della birra come non si è mai vista prima d’ora e come non è mai stata fatta a Caserta: è questo l’obiettivo degli organizzatori della prima edizione del Caserta Beer Fest.

La kermesse si svolgerà da stasera, venerdì 13 fino a domenica 15 ottobre presso il polo fieristico A1 Expo di San Marco Evangelista (CE), situato a Viale Delle Industrie, uscita Caserta Sud dell’autostrada. Ingresso libero nei primi due giorni (13 e 14 ottobre), e con consumazione obbligatoria invece domenica 15 ottobre per la serata di Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, al prezzo di 10 euro (con cui si ha diritto a una birra e a un panino).

Per tre giorni dalle 18 alle 2 di notte l’enorme area coperta di 2200 mq del sito fieristico (coi suoi 1500 posti auto e 1800 posti a sedere) sarà luogo di ritrovo, assaggi gastronomici, balli e musica come nella più squisita tradizione bavarese.

“Coltiviamo il desiderio di portare in Terra di Lavoro l’atmosfera tipica bavarese dell’Oktoberfest con questa Caserta Beer Fest: solo menu tedesco con le pietanze tipiche della Baviera, e la birra Paulaner München che è anche quella ufficiale della festa della birra più famosa al mondo che si tiene a Monaco di Baviera”, afferma lo chef “scellato” – così ama autodefinirsi – Antonio Peluso della Locanda del Baccalà di Marcianise, qui in veste solo organizzatrice.

L’evento, organizzato insieme alla struttura fieristica presieduta da Antimo Caturano, si prepara ad accogliere i tanti appassionati delle specialità culinarie come wurstel e crauti, gulasch e bretzel, il tutto innaffiato dai boccali di birra con cui salutare l’inizio della stagione autunnale.

Sono 15 le proposte food per accontentare tutti i gusti, con due menu: uno composto da birra e panino, entrambi a scelta al costo di 10 euro; l’altro più tradizionale con primo, secondo, bretzel, birra e dolce al costo di 25 euro. Per quel che riguarda il panino l’offerta spazia dagli hot dog con wurstel e crauti ai panini con gli hamburger di leberkäse (una preparazione di carne tipica tedesca), fino all’hamburger di salsiccia con contorno; il menu classico del Caserta Beer Fest invece propone, oltre alla birra a scelta, lo spätzle di spinaci, burro e speck, insieme al gulasch con patate, accompagnati dal mitico filo di pasta intrecciato dei paesi nordici, il bretzel, e la graffa dolce bavarese per dessert. Costolette di suino bianco con salsa barbecue e la salsiccia di maialino nero casertano, eccellenza del territorio, completano la proposta di carne.

Caserta Beer Fest si preannuncia come una manifestazione sulla birra tra le più suggestive realizzate in Campania, grazie a degustazioni, laboratori e spettacoli che daranno la possibilità a tutti di respirare per un weekend l’aria bavarese d’ottobre.