Caso Noemi, killer condannato a 18 anni, 14 per il fratello

A quasi un anno dall’agguato che ferì la piccola Noemi Armando Del Re e suo fratello Antonio sono stati condannati per l’agguato, avvenuto il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale, a Napoli, nel quale venne anche gravemente ferita Noemi, una bimba che all’epoca dei fatti aveva 4 anni.

Vero obiettivo del raid era Salvatore Nurcaro, ritenuto un esponente di un clan rivale, anch’egli rimasto gravemente ferito. Al termine della requisitoria i pm antimafia Antonella Fratello e Simona Rossi avevano chiesto 20 anni di carcere per i due fratelli. Noemi rimase ricoverata in ospedale per molti giorni in pericolo di vita. “La giustizia ha fatto il suo corso – scrive in una nota Enza Rando, vicepresidente di Libera – e certamente non ripaga il dolore, le ferite e le sofferenze della piccola Noemi. Una sentenza che ci invita tutti a continuare ad impegnarci sempre di più con corresponsabilità e maggiore consapevolezza per liberare il nostro paese dalle mafie.