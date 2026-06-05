CASTELLO DI CARTA, Bando di partecipazione 2026

BANDO DI PARTECIPAZIONE

FESTIVAL “CASTELLO DI CARTA” – Seconda Edizione

Sabato 5 e Domenica 6 settembre 2026

presso Teatro Summarte – Somma Vesuviana

“Castello di Carta” si svolge nell’ambito della rassegna letteraria “Una Somma di Libri”, ideata da Cartolibromania di Imma Malva e Cultura a Colori di Sonia Sodano. La seconda edizione si terrà presso il teatro Summarte di Somma Vesuviana nei giorni sabato 5 e domenica 6 settembre 2026.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del libro come veicolo di cultura e crescita, coinvolgendo autori, editori e lettori attraverso un programma di presentazioni, laboratori e incontri.

Il progetto è rivolto a:

editori, autori e lettori , per promuovere la cultura letteraria;

, per promuovere la cultura letteraria; scuole del territorio , con progetti mirati all’educazione alla lettura;

, con progetti mirati all’educazione alla lettura; turisti e visitatori, attratti dall’offerta culturale.

L’evento sarà arricchito da:

laboratori di scrittura e creatività condivisa ;

laboratori di poesia e lettura ad alta voce ;

un’area espositiva dedicata a editori, librerie e sponsor;

spazi per laboratori, presentazioni, gruppi di lettura e convegni.

IL TEMA DI QUEST’ANNO: “Maschere e sfocature. Nuove identità in movimento”

La seconda edizione del Festival Castello di Carta si terrà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, spazio in cui ogni identità prende forma e si manifesta attraverso la scena. Una dimensione teatrale che ispira il tema delle maschere e dell’identità mutevoli nella letteratura, ma dà – in qualche modo – spunto anche per il mese in cui si svolgerà. Settembre, infatti, si colloca in un tempo sospeso, di passaggio tra stagioni, che richiama una condizione di trasformazione e instabilità, in cui i contorni si fanno più incerti e le forme meno definite. Tutti elementi che rimandano a un unico nome: Luigi Pirandello.

Autore di spicco del Novecento italiano, quest’anno è protagonista di un duplice anniversario. Da una parte i 90 anni della sua morte, avvenuta il 10 dicembre 1936; dall’altra il centenario della pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila” (1926).

Proprio in questo romanzo, Pirandello indaga l’identità umana, che si frantuma sotto il peso degli sguardi altrui. Una narrazione dove la maschera prende forma come segno di resistenza e dispositivo attraverso cui l’individuo si rende leggibile nel mondo, senza mai coincidere pienamente con sé stesso. Narrativa quella pirandelliana, che si intreccia con i versi della poesia Settembre. Qui l’autore introduce una percezione più intima e lirica del tema: l’identità non è fissata, ma attraversata dal tempo, colta nel momento del passaggio tra i colori vividi dell’estate e quelli aranciati dell’autunno. Una prospettiva comune che si apre verso un discorso contemporaneo, dove l’identità, come in uno scatto non perfettamente fermo, appare sfumata, instabile appunto, coi contorni attenuati, lasciando emergere una visione fragile e in continuo divenire.

Il Festival Castello di Carta invita dunque autori, editori e lettori a esplorare, attraverso libri e narrazioni, le molteplici forme dell’identità contemporanea: personaggi che cambiano, voci che si sovrappongono, prospettive che si frammentano. In questo contesto, il libro si configura come una “fotografia mossa” dell’io da indagare.

Per garantire un programma equilibrato e coerente con la missione del festival, l’organizzazione si riserva di selezionare le proposte ricevute sulla base dei seguenti criteri:

Coerenza con il tema dell’edizione – saranno privilegiate le proposte che sviluppano o si collegano al tema. Equilibrio territoriale – particolare attenzione sarà riservata alle case editrici e librerie del territorio campano. Diversità dell’offerta culturale – per garantire un programma ricco e variegato, sarà valorizzata la presenza di generi e linguaggi differenti (narrativa, saggistica, poesia, editoria per ragazzi, graphic novel, ecc.). Qualità e originalità della proposta – saranno preferite le iniziative che presentano un approccio innovativo, coinvolgente o di interesse per un pubblico ampio. Numero massimo di partecipanti – per motivi organizzativi e logistici, il numero di eventi accettati sarà limitato. L’organizzazione si riserva di comunicare le conferme sulla base delle domande ricevute entro i termini stabiliti.

L’elenco definitivo dei partecipanti e degli eventi sarà pubblicato nel programma ufficiale entro il mese di agosto 2026.

La partecipazione è gratuita.

Chi desidera aderire deve compilare il modulo entro e non oltre il 25 giugno 2026, dichiarando formalmente la volontà di prendere parte alla manifestazione e inviarlo a sonia89sodano@gmail.com con il seguente oggetto: MODULO COMPILATO CASTELLO DI CARTA 2026 + NOME DELLA CASA EDITRICE. È possibile organizzare un evento (sabato o domenica).

È gradita, ma non obbligatoria, una piccola donazione volontaria per contribuire alle spese organizzative e migliorare la qualità della manifestazione.

Spazi e logistica

Gli spazi e la logistica saranno comunicati in seguito con apposita circolare entro e non oltre il mese di agosto 2026. Le sale sono attrezzate con impianto audio e microfoni, forniti dall’organizzazione.

Ogni presentazione avrà una durata massima di un’ora, per consentire una programmazione equilibrata e puntuale. L’organizzazione si impegna a promuovere tutte le presentazioni e gli eventi attraverso i canali ufficiali del festival e dell’ufficio stampa. Tuttavia, non può garantire la presenza di pubblico per i singoli appuntamenti, che restano sotto la responsabilità diretta delle case editrici, librerie o associazioni proponenti gli eventi stessi. Ogni evento sarà inserito nel programma ufficiale e adeguatamente valorizzato nella comunicazione generale del festival. Non foniamo le coperture per i tavoli (tovaglie, teli), che però sono obbligatorie e a carico dei partecipanti. Le misure precise dei tavoli saranno comunicate in seguito, entro e non oltre agosto 2026. Ogni postazione avrà due sedie. Gli spazi potranno essere personalizzati liberamente secondo le proprie esigenze, nel rispetto della struttura e delle norme di sicurezza. Non è consentito effettuare spostamenti di postazione durante la manifestazione: ogni partecipante dovrà mantenere quella assegnata dall’organizzazione

Carico, scarico e consegna materiali

L’organizzazione non garantisce lo spostamento dei materiali o dei libri che resterà interamente a carico dei partecipanti.

Per la consegna dei libri e del materiale espositivo, sarà possibile accedere esclusivamente nella giornata precedente all’evento.

L’accesso sarà regolato per garantire sicurezza e ordine nelle operazioni di carico e scarico.

Sarà possibile consegnare i libri e il materiale espositivo il giorno precedente all’evento, personalmente o tramite corriere previa comunicazione dell’orario di arrivo da concordare sempre con l’organizzazione.

Non sarà possibile consegnare il giorno stesso del festival.

È disponibile parcheggio lungo la strada adiacente al teatro.

Considerato il numero limitato di posti, si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo, soprattutto nelle ore di apertura della manifestazione.

Orari e accessi

Gli standisti avranno accesso al Teatro:

sabato e domenica a partire dalle ore 9:00 ;

; inaugurazione del festival: ore 9:30 a cui tutti gli standisti sono obbligati a partecipare almeno con un membro per postazione ;

prima presentazione: ore 11:00 ;

pausa dalle ore 13:00 alle 16:00 ;

; ripresa presentazioni: dalle ore 16:00 alle 21:00.

La chiusura ufficiale del festival è prevista per domenica alle ore 22:00.

Sarà possibile ritirare i libri e i materiali espositivi dopo tale orario o nella mattinata di lunedì.

Eventuali cambi di orario verranno comunicati immediatamente con una circolare apposita.

Sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione del Festival, la cui data e location saranno comunicate entro luglio 2026. Tutti gli standisti sono tenuti a partecipare, almeno con una persona che possa intervenire in rappresentanza.

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