Ccà s’ Magn e Nun s’ Pav: un’attesa serata di arte culinaria

Una notte di gusto e divertimento presso gli spazi dell’Edenlandia, in via Kennedy 76, lunedì 15 settembre a Napoli con “Ccà s’ Magn e Nun s’ Pav”, l’evento gratuito ideato da Fior di Frutta ed Errico Porzio. Una serata che fonde l’arte culinaria partenopea con l’intrattenimento, in una cornice panoramica d’eccezione.

Protagonisti assoluti della serata saranno Fior di Frutta, il fruttivendolo “che non ti aspetti”, con i suoi founder Vittorio e Giovanna, simpaticissimo volto social del brand, ed Errico Porzio, celebre maestro pizzaiolo napoletano che parteciperà con uno stand dedicato alla sua pizzeria e con l’originale format Porzio…ni di Pizza.

Gli ospiti potranno vivere un vero e proprio percorso del gusto, a partire dalle pregiate mozzarelle di Caseificio dei Borboni, preparate con latte 100% di bufala. Si prosegue con le eccellenze culinarie di Cooking Around e con i primi piatti tradizionali di Fiaschetteria Agricola. Non mancheranno i gustosi panuozzi di O’ Pacchianiell e i secondi piatti firmati Ostaria Pignatelli.

Il percorso continua in dolcezza con l’angolo gelato di Corno Gelato by Scaturchio e con le irresistibili graffe d’autore di Parentesi Graffa.

E non solo cibo: tanto divertimento e spettacoli animeranno la serata con il vocal & dj set di Gigi Soriani, uno dei più amati in Italia, il cabaret esilarante di Fabio Brescia, attore e conduttore radiofonico, e il live show di Maurizio Filisdeo con ballerini e mangiafuoco, per un mix perfetto di musica, comicità ed emozioni.

Appuntamento: lunedì 15 settembre, ore 19:00 -presso gli spazi di Edenlandia in via Kennedy 76.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

È possibile registrarsi all’evento al seguente link: Eventbrite – “Ccà s’ Magn e Nun s’ Pav”

La proprietà si riserva il diritto di ammissione.