Cenando sotto un cielo diverso: arte, cibo e solidarietà a Villa Tony

Acquisto di materiali per la Cooperativa Rugiada – Casa Famiglia: i bambini della società cooperativa sociale Rugiada di Castellammare di Stabia saranno i veri protagonisti di questa edizione. Parte dei fondi saranno impiegati per l’acquisto di materiale ludico-didattico essenziale per la loro casa famiglia;

Acquisto di doni per i bambini dei reparti pediatrici di alcuni ospedali napoletani: un gesto di gioia e speranza per i piccoli pazienti ricoverati.

Sostegno al progetto Art Helps People: un’iniziativa sociale ideata dall’artista Nello Petrucci , che utilizza il potere trasformativo dell’arte per finanziare progetti umanitari. Il prossimo intervento si concentrerà in Africa, con l’obiettivo di offrire assistenza alimentare agli anziani di un villaggio a nord sulla costa di Malindi e di supportare un orfanotrofio nella zona di Mambrui, fornendo materiali didattici, assistenza educativa e sociale, e percorsi formativi per avvicinare i bambini all’arte. “Art Helps People – spiega Nello Petrucci – migliora la vita delle persone. Siamo già riusciti a realizzare un campo di ricreazione nel carcere di Malindi, offrendo ai detenuti, che mangiavano solo riso e fagioli, un’alimentazione maggiormente diversificata e bilanciata. Ad ottobre abbiamo l’obiettivo di aiutare un villaggio popolato perlopiù da anziani e da persone con disabilità, i più invisibili e dimenticati tra gli invisibili. Intendiamo promuovere un’alimentazione pensata per il popolo“.