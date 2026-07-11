Cenando sotto un cielo diverso: grande successo per il compleanno dell’inclusione

Un successo straordinario ha segnato la XVIII edizione di “Cenando sotto un Cielo Diverso”, l’evento benefico che il 7 luglio ha trasformato Villa Tony (Complesso Zeno, Ercolano) in un palcoscenico di inclusione e alta gastronomia. Oltre 3000 persone hanno risposto all’appello della solidarietà, partecipando a una serata dove la diversità è stata celebrata come una ricchezza cromatica dell’anima.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato a progetti tangibili di sostegno all’infanzia e cooperazione internazionale. A livello locale, permetterà l’acquisto di materiali ludico-didattici per le case famiglia del territorio e doni per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici degli ospedali napoletani. Oltre i confini nazionali, il supporto arriverà fino in Kenya, a Malindi e nei villaggi limitrofi, per garantire beni di prima necessità e materiali scolastici a scuole e orfanotrofi.

L’ideatrice della kermesse, Alfonsina Longobardi, ha commentato con emozione il traguardo raggiunto: “Questa edizione, dedicata a ‘I Colori della Diversità’, nasce da un’esperienza che ho vissuto profondamente in Africa, dove la fragilità non spegne la luce, ma la esalta. Vedere oltre 3000 persone riunite conferma che la diversità è un’umanità condivisa. Il nostro progetto mette al centro l’essere umano: ogni contributo raccolto si trasformerà in un atto d’amore concreto per i bambini, sia qui in Campania che nei villaggi del Kenya, perché la solidarietà non conosce confini”.

Il pubblico ha potuto godere di un itinerario del gusto animato da oltre 270 protagonisti tra chef, pizzaioli, produttori e pasticcieri. Grande successo per le postazioni dedicate alle braci, che hanno offerto proposte di pesce, carne e opzioni vegetariane. Il percorso ha spaziato dagli antipasti ai primi e secondi piatti, accompagnati da una selezione di vini, cocktail e dalla postazione dell’idrosommelier.

Nota di particolare rilievo per l’area dolci e gelati, che ha visto la partecipazione di eccellenze riconosciute a livello mondiale come la Pasticceria Mennella, recentemente celebrata nella classifica internazionale Taste Atlas per la qualità del suo prodotto artigianale.

La serata, condotta da Ida Piccolo, ha visto alternarsi sul palco numerosi artisti tra cui Peppe Laurato, Jhosef Zampella, Ludo Brusco – Mr. Hyde, Mario Forte, Tony Cristiano, Marco Lanzuise, le Sex and the Sud, Marica Gambardella e molti altri che hanno regalato momenti di musica e comicità. Fondamentale la presenza degli chef testimonial stellati Ciro Sicignano, Domenico Iavarone e Michele De Leo, così come il sostegno di volti noti come Luigi Zeno, Francesco De Simone, Pasquale Lobefalo, Ciro Torlo, Luca Riemma, Mariano Catanzaro, Flavio Pagni, Walter Garibaldi e Rosario Verde.

Il cuore pulsante dell’evento è stato il coinvolgimento attivo delle associazioni e delle realtà sociali: gli allievi dell’Istituto Alberghiero Viviani di Castellammare di Stabia hanno affiancato gli chef, mentre i ragazzi del Don Orione di Ercolano sono stati protagonisti di un percorso di partecipazione che ha dimostrato come il valore umano superi ogni barriera.