Cenando sotto un cielo diverso: incarnazione di un’idea di economia di stampo francescano al servizio del bene comune

In un’epoca abitata da un capitalismo parassitario, come lo definisce il sociologo Zigmunt Bauman, regna sovrano e dove conta solo la massimizzazione del profitto che finisce per prosciugare i territori, un evento come Cenando sotto un cielo diverso, ideato e realizzato da Alfonsina Longobardi, fa la differenza.

Infatti, proprio nella ricorrenza del centenario della morte di San Francesco, Cenando incarna pienamente la sua idea di un’economia che viene messa al servizio della comunità e che contribuisce a costruire un futuro basato sulla coesione, la collaborazione e la giustizia distributiva.

L’alleanza tra territori all’insegna della valorizzazione dei prodotti tipici, di una cucina che si pone al bivio tra tradizione e innovazione, della messa al centro delle conoscenze, delle competenze, dell’inclusione e della solidarità, ha il buon sapore di un’impresa etica che produce beni e servizi utili, crea occupazione e valorizza le relazioni.

Il principio cardine è quello di fondare il sistema su un lavoro basato su competenze e creatività che possa piacere e appagare chi lo svolge, non già su un insieme di azioni ripetitive e meccaniche.

“Cenando sotto un cielo diverso – ribadisce l’deatrice e organizzatrice – è un lavoro di squadra. un delicato equilibrio tra tutte le istanze in gioco che richiede spirito organizzativo, fermezza ed empatia. Non è facile. Ma c’è grande entusiasmo e collaborazione. I ragazzi dell’Istituto Vivizani lo aspettano con impazienza e chiedono loro stessi ai loro professori di poter partecipare. Con gli ospiti dell’Istituto Don Orione abbiamo vari nomenti di contatto durante l’anno e a Cenando ormai si sentono a casa. Poi abbiamo il costante supporto dei membri dell’associazione sordomuti di Gragnano”.

Una creatività imprenditoriale al lavoro che per il compimemnto del diciottesimo anno dell’evento solidale, ha richiamato a Villa Tony ben 3000 persone e 270 stand del gusto.

Un percorso accessibile, in cui Alfonsina ha cercato di risolvere alcune criticità rilevate nel corso del tempo, mettendosi nei panni di chi ha difficoltà di movimento, creando passaggi più ariosi.

Ben 14 maestri pizzaioli che hanno fatto degustare una pizza bollente nelle sue infinite varianti: classica, nel padellino, fritta. Spazio, poi, a un’area brace ampliata e a piatti della tradizione rivisitata – come i bao ripieni di genovese, il baccalà mantecato e aromatizzato con i profumi e i sapori della Costiera o la pasta e patate con la provola, anche nella sua variante con astice e limone, o innovativi come le cruditès di seppie e calamari con tarallo sbriciolato e maionese agli agrumi. E ancora il tonno e il salmone marinati, semplice spuma di ricotta, bocconcini di mozzarella di bufala; crostate al limone e ricotta; delizie al limone; gustosi bignè al caffè e cioccolato; i variopinti gusti di gelato di Mennella. Vini delle cantine del territitori che accompagnano ed esaltano i differenti sapori: bianchi, rossi e rosè, fermi o frizzanti.

Un’economia così ben rappresentata e concretamente incarnata rappresenta un esercizio dei propri talenti messi a disposizione del raggiungimento del bene comune, dello sviluppo e della crescita collettiva.

Anche un cartone animato apparentemente leggere come Kung Fu Panda ci insegna che “Non importa quali sia il nostro inizio, importa chi scegliamo di diventare. Ma dobbiamo avere strumenti adeguati e chi creda in noi”.

Quello che Goffman, padre della microsociologia, definisce come uno specchio solido, realistico e positivo.

Con Cenando sotto un cielo diverso lo sviluppo territoriale non si riduce a una semplice crescita economica, ma promuove lo sviluppo integrale dell’essere umano e di tutto l’essere umano, in ogni sua componente, valorizzando le intelligenze multiple di cui parla lo psicologo Howard Gardner.

Uno sviluppo pieno e autentico che si pone l’obiettivo di garantire a ognuno il necessario, nel rispetto della dignità umana e della cooperazione al bene comune, per poter realmente aspirare alla felicità che nasce da un’esistenza piena e realizzata.

Un’idea di economia inclusiva, rifondata proprio sul dare ascolto e mezzi di sostentamento – e prima ancora di formazione teorico-pratica – proprio a tutti coloro che sono più fragili e marginali. Una marginalità non solo geografica, ma anche esistenziale che li esilia nelle periferie del nostro sguardo. Nel progetto dell’economia francescana, i più fragili,come le persone con disabilità non hanno più un ruolo marginale, sostanzialmente relegato a percettrici di misure assistenziali, ma diventano un punto di riferimento, i cui bisogni potrebbero guidare le direttrici dello sviluppo sociale, attraverso l’ampliamento delle opportunità di formazione e di solidarietà.

“Quest’anno tornerò in Africa per la seconda volta – spiega Longobardi -. I progetti sono tanti e anche la voglia di fare, ma in quelle terre ci si scontra con una serie di estreme difficoltà che rendono tutto più lento nella realizzazione. Vorremmo, per esempio, realizzare uno spazio polifunzionale, che di giorno funga da scuola e il pomeriggio da poliambulatorio, dove faremmo arrivare i medici, con una cadenza temporale programmata“.