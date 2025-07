Cenando sotto un cielo diverso: un tripudio di bontà a tavola, arte e cuori solidali

Successo da record per “Cenando sotto un Cielo Diverso“: 1200 cuori uniti a Ercolano per la solidarietà.

Un trionfo di sapori, solidarietà e partecipazione per la 17ª edizione di “Cenando sotto un Cielo Diverso“, tenutasi l’8 luglio nella splendida cornice di Villa Tony a Ercolano, che ha registrato un successo straordinario, accogliendo oltre 1200 persone.

Un record di presenze che testimonia il profondo legame tra il pubblico e l’evento ideato e organizzato da Alfonsina Longobardi, presidente dell’associazione “Tra cielo e mare”.

CIBO, SPETTACOLO E AUTENTICITA’

La serata, guidata dal tema “AUTENTICITÀ: BE YOURSELF”, ha celebrato l’importanza di essere sè stessi in un’atmosfera di gioia e condivisione. Un messaggio che ha trovato la sua massima espressione non solo nell’impegno dei volontari e nella generosità degli ospiti, ma anche nelle creazioni culinarie offerte.

Grande protagonista e una delle novità più apprezzate di questa edizione è stata l’Inclusivipizza, la pizza speciale creata appositamente per l’evento dal Ristorante Pizzeria La Gare in collaborazione con Mulini Ambrosio. Gli ingredienti scelti per questa creazione sono stati: albicocca Pellecchiella del Vesuvio, fior di latte e stracciata di vaccino, pancetta dei Monti Lattari, basilico riccio napoletano e arancia cipria.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 250 postazioni tra chef (stellati e non), produttori, pasticceri e pizzaioli, che hanno offerto un percorso enogastronomico di altissimo livello. A unire visivamente i professionisti del gusto, una novità che ha omaggiato la grande passione della città: gli chef hanno infatti indossato una giacca speciale, firmata da Antonio Goeldlin, per celebrare lo Scudetto del Napoli e l’icona di Diego Armando Maradona. Il design della giacca, diviso a metà, univa l’azzurro del Napoli sul lato sinistro e le strisce biancocelesti dell’Argentina sul destro, incarnando perfettamente il tema dell’autenticità.

Tra i tanti professionisti presenti, gli chef stellati testimonial Domenico Iavarone, Michele De Leo, Ciro Sicignano, Danilo Di Vuolo e Nicola Somma.

VALORIZZARE LE COMPETENZE E FAR EMERGERE I TALENTI

Fondamentale, come ogni anno, il contributo dei talentuosi ragazzi dell’Alberghiero Viviani di Castellammare di Stabia e dei giovani del Don Orione di Torre del Greco, che con la loro passione ed energia hanno rappresentato il cuore pulsante dell’organizzazione.

La serata è stata magistralmente condotta dalla presentatrice Ida Piccolo, che ha accolto sul palco un ricco parterre di ospiti del mondo dello spettacolo, tra i quali Mixed by Erry, Francesco Albanese, Enzo Paudice, Marika Gambardella, Gianluca Zeffiro, Ciro Torlo, Peppe Laurato, Salvatore Turco, Luciano Caldore, Marco Lanzuise, Mr Hyde, Andrea Sannino e il testimonial di questa edizione, Mario Cusitore, che hanno intrattenuto il pubblico con performance e simpatia.

“Vedere migliaia di persone rispondere al nostro appello sull’autenticità è stata un’emozione indescrivibile – ha dichiarato a caldo Alfonsina Longobardi -. Questa serata ha dimostrato che la sincerità e la condivisione sono valori che uniscono profondamente. Ogni sorriso, ogni applauso e ogni contributo sono la prova che insieme possiamo davvero fare la differenza. Il successo di questa edizione ci dà la carica per continuare a sognare in grande“.

LO SCOPO SOLIDARISTICO

I fondi raccolti saranno destinati a tre importanti progetti benefici:

1. Acquisto di materiale ludico-didattico per i bambini della Cooperativa Rugiada – Casa Famiglia di Castellammare di Stabia;

2. Acquisto di doni per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici di alcuni ospedali napoletani;

3. Sostegno al progetto “Art Helps People” dell’artista Nello Petrucci, che finanzierà un intervento umanitario in Africa per fornire assistenza alimentare agli anziani e supporto a un orfanotrofio.

L’evento è stato reso possibile grazie al prezioso sostegno degli sponsor Goeldlin, Nuceria Inox, Sirio Cooperativa Sociale, Le Delizie, Primi Exotic Fruit e Gerli, e alla professionalità di XY Agency per l’ufficio stampa e Alfasistem per la parte visiva.