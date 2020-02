Prestazione da sogno dei bavaresi, che dominano il Chelsea allo Stamford Bridge.

Dopo aver dominato il primo tempo pur senza segnare, i bavaresi la sbloccano a inizio ripresa. Doppietta di Gnabry tra il 51’ e il 54’ su doppio assist di Lewandowski. Poi il polacco si mette in proprio e cala il tris. Nel finale espulso Marcos Alonso per una manata sul centravanti polacco. Al ritorno non ci sarà nemmeno Jorginho, che era in diffida ed è stato ammonito.