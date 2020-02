Champions League: Napoli-Barcellona 1-1

Il Napoli non va oltre l’1-1 al San Paolo contro il Barcellona.

Termina in parità l’andata degli ottavi di Champions al San Paolo. Gli azzurri sorprendono il Barcellona alla mezz’ora, con Mertens che sblocca con uno splendido destro. Il belga, però, si fa male nella ripresa e lascia il campo a Milik. Al 57′ Griezmann firma il pari. Nel finale espulso Vidal per doppio giallo in pochi secondi. La partita termina in un pareggio che lascia aperti i giochi per la qualificazione, ma che riserva un sapore agrodolce per la squadra di Gattuso.