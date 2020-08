Champions, PSG prima finalista

I gol di Marquinhos, di Maria e Bernet, ieri sera a Lisbona, hanno regalato al PSG di Tichel la Finale di Champions League, in attesa di City-Bayern in programma questa sera.

Gara dominata in lungo e in largo dai francesi, bravi a sfruttare ogni occasione nei primi minuti con i gol dei due centrocampisti, prima del sigillo finale dell’attaccante spagnolo che nella ripresa ha chiuso il risultato sul 3-0 definitivo. Poco hanno potuto, invece, i tedeschi del Lipsia, sicuramente la rivelazione di questa Champions.

Incoraggiante prova di squadra, quindi, dei francesi che hanno quasi recuperato del tutto Mbappè, con Neymar altro grande protagonista della serata. Unico dubbio per la Finale di sabato per Tuchel, il recupero del centrocampista azzurro Verratti.