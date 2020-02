Champions, stasera il via degli Ottavi di Finale

Stasera iniziano gli Ottavi di Finale di Champions League, che si apriranno subito con due grandi match. Alle 21, infatti, a Madrid andrà in scena Atletico contro Liverpool, in quello che forse, si preannuncia l’ottavo di finale più bello, interessante ed entusiasmante.

Salah e Firmino guideranno l’attacco dei Reds, che si sono già qualificati alla prossima edizione della Champions visto il cammino monstre in campionato, mentre l’Atletico punterà tutto sul fattore casa in questa gara di andata.

Sempre alle 21, invece, a Dortmund il Borussia affronterà lo stellare PSG di Neymar e Mbappè, mentre il bomber Haaland, che sta macinando record su record appena arrivato in Bundesliga, non potrà prendere parte alla gara.