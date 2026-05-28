Chic Shoes Bag in Town: l’installazione monumentale firmata Marzia Mango

Dal 30 maggio al 1 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, Piazza dei Martiri a Napoli ospiterà “Chic Shoes Bag in Town”, evento esperienziale firmato da Marzia Mango. La community di un brand cresciuto online potrà toccare con mano la realtà di un successo straordinario, culminato nel lancio di due borse pensate in 6500 campioni limited edition per l’occasione.

Protagonista assoluta della piazza sarà un’installazione monumentale senza precedenti in Italia: la riproduzione di uno dei due modelli più iconici tra quelli creati da Marzia Mango. Lunga 5,94 metri e alta ben 7 metri, la borsa è composta da una struttura modulare realizzata in legno, resina e polistirolo. Un lavoro monumentale durato oltre due mesi, reso possibile grazie alla caparbietà di Marzia Mango e della sua squadra con il supporto strategico di Max Salemme e dell’agenzia Ms Company. L’idea affonda le sue radici in un’immagine concettuale creata con l’Intelligenza Artificiale e oggi trasformata in una realtà unica in Italia.

Durante la tre giorni di Napoli saranno in vendita i modelli di punta del brand, la Amour Bag e la Queen Bag, caratterizzati da un design ricercato che strizza l’occhio alle grandi firme della moda. Per l’evento, il prezzo delle borse resterà invariato, ma verranno proposte colorazioni esclusive non disponibili online. L’acquisto avverrà tramite una speciale landing page segreta, che sarà fornita al momento ai clienti in fila, tramite un qr code. Una volta effettuato l’acquisto, i clienti in fila potranno ritirare le borse al desk presente all’interno della bag gigante.

Per premiare l’affetto del pubblico, alle prime 1.000 clienti verrà regalata una Tote bag personalizzata contenente una selezione di omaggi dei partner dell’evento: prodotti professionali per capelli I’m Caso, occhiali da sole Cristian Leroy, un mascara o un rossetto firmati Nejha e un biscotto a forma di borsa della pasticceria Celestina. Inoltre, i primi 50 fortunati acquirenti riceveranno anche altri omaggi speciali: un abito firmato Marzia Mango Studio e una borsa di cioccolato creata sempre da Celestina.

“Volevo fortemente un luogo iconico di Napoli per questo appuntamento – afferma Marzia Mango -. Quando hai un sogno, devi solo pensare: ‘Realizziamolo!’. Negli ultimi anni Chic Shoes si è focalizzato tantissimo sull’online, vendendo tramite il sito a persone in tutta Italia, ma sentivo che mancava qualcosa: questo ritorno alla realtà fisica, la possibilità di guardare negli occhi e incontrare le mie clienti. Io leggo personalmente tutti i loro messaggi, il confronto con il pubblico per me è vitale.”

La storia di Marzia Mango è il manifesto della giovane imprenditoria femminile del Sud. Iniziata a soli 18 anni in un piccolo negozio di scarpe artigianali e abbigliamento a Pozzuoli, la sua attività si è successivamente ingrandita con lo store di Fuorigrotta, per un periodo gestito insieme alla sua migliore amica. Da allora il fatturato e l’impatto sul mercato sono quintuplicati, guidati da un pilastro fondamentale: l’onestà intellettuale e commerciale verso il pubblico che la segue.

Il ritorno all’offline non si ferma a Piazza dei Martiri: dopo il lancio della collezione Mykonos e l’avventura di “Chic Shoes Bag in Town”, il brand è infatti pronto a consolidare la sua presenza sul territorio con la prossima apertura di un nuovo store in Via Epomeo, a Napoli.