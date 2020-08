Cibo da spiaggia: ecco cosa mangiare sotto l’ombrellone

La regola è: combattere il caldo, restare leggeri ma senza rinunciare al gusto!

Le parole chiave di un buon menù da spiaggia sono leggerezza, freschezza e praticità. Perché quando il caldo non dà tregua, è meglio non esagerare.

Bando quindi ai piatti più calorici, meglio optare per un piatto unico che sia nutriente e comodo da mangiare, ma soprattutto facilmente digeribile.

Frutta

Può essere consumata come spuntino o a fine pasto, l’importante è che non manchi mai. La frutta estiva ci offre tantissima possibilità di scelta ed è ricca di acqua, minerali, vitamine e fibre. Una volta lavata basterà semplicemente asciugarla con cura prima di portarla con noi in spiaggia, oppure, tagliarla per fare una macedonia o farne spiedini.

Panini

Facili e veloci da preparare, i panini possono essere farciti con carni magre (tacchino o pollo), pesce (tonno, salmone, sgombro, ecc.), formaggi freschi, affettati o verdure. Le combinazioni sono infinite, accendete la fantasia!

Insalatone

L’insalata greca o una bella insalata mista estiva che metta insieme pomodori, lattuga, mais e tanti altri ingredienti in base ai propri gusti. Magari rendendo il tutto ancora più croccante con una manciata di semi di girasole o qualche crostino di pane tostato.

Primi

No, non la pasta al forno o la lasagna! Sono delle buone idee per il pranzo sotto l’ombrellone la pasta fredda e l’insalata di riso, ma c’è anche il farro, l’orzo ed il cous cous, tutti da poter unire alle verdure…

Se mangiare cibi freschi è fondamentale, la cosa ancora più importante quando siamo in spiaggia è bere molto. No ai drink alcolici, che in realtà non aiutano affatto a combattere la disidratazione, sì invece all’acqua, ai succhi di frutta, alle granite e ai centrifugati pieni di vitamine!

Ora, non resta che munirvi di contenitori ermetici, posate e borse termiche che contengano tutto. Buone vacanze!