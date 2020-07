Cina, segnalato nuovo caso di peste bubbonica

E’ allarme nella regione autonoma della Mongolia Interna, è tornata la peste.

Le autorità sanitarie della Regione cinese della Mongolia interna hanno registrato un nuovo sospetto caso di peste bubbonica. Il paziente, un pastore della città di Bayannur, è in quarantena ed è in condizioni stabili. Ma non è il primo caso: infatti, la settimana scorsa due fratelli di 27 e 16 anni si sono ammalati di peste bubbonica dopo aver consumato carne cruda di una marmotta.

In tutto il distretto, il comitato sanitario ha emesso un allarme di terzo livello, in una scala da uno a quattro. L’allerta vieta la caccia e il consumo di animali selvatici, in particolare marmotte, per le quali ci sarebbe un pericolo maggiore. La peste bubbonica, nota anche come pesta nera, fu una pandemia scatenatasi nel mondo nel 1346, il cui epicentro fu proprio il continente asiatico. E’ una malattia altamente contagiosa e spesso fatale che si diffonde soprattutto nei roditori. E’ fatale nel 90% dei casi, se non curata, soprattutto con alcuni specifici antibiotici.