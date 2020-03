Cinema, nelle sale “Picciridda”, tratto dal libro di Catena Fiorello

Il film di Licata, ‘Picciridda – Con i piedi nella sabbia’, è ispirato all’omonimo romanzo di Catena Fiorello. Da oggi nelle sale racconta della storia si abusi e immigrazione della piccola Lucia.

Il film di Licata è già in concorso al Taormina Film Fest e in sala da oggi con Satine Film. Come nel libro, nonna Maria, interpretata da una fantaatica Lucia Sardo, deve crescere la nipotina Lucia da sola, nell’isola di Favignana, perché i genitori sono costretti ad emigrare in Francia. Ma nella famiglia dell’anziana donna, la più brava nel paese a vestire i morti, si scoprirà solo alla fine, c’è un segreto i cui effetti sono ancora pronti a mostrarsi in tutta la loro forza. E sarà proprio Lucia, con la sua curiosa semplicità, destinata a rivelare quell’oscuro mistero che pesa da anni sulla sua famiglia.

“Durante la lavorazione del film e nel corso delle riprese a Favignana – spiega il regista, alla sua opera prima – ho avuto modo di convincermi ancor di più di come questa storia sia un racconto attuale, simbolico ed emblematico. Adesso più che mai, ad ogni latitudine e in ogni epoca, l’infanzia, intesa come l’età della vulnerabilità, ma anche della formazione e dell’apertura a tutte le possibilità, può subire violenza e prevaricazione”. E ancora Paolo Licata, già assistente alla regia de ‘Il sole nero’ di Krzysztof Zanussi e ‘Rosso Malpelo’ di Pasquale Scimeca: “Ho voluto in qualche modo rappresentare le atmosfere siciliane di quell’epoca – dice – . Dopo aver letto il libro di Catena Fiorello ho amato, oltre alla storia che trovo ancora molto attuale, proprio quei sapori, quelle atmosfere che vengono così bene rappresentate”.