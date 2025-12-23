Citta(di)Napoli: musica e risate a Massa di Somma

Il Comune di Massa di Somma inaugura la rassegna Cultura CITTADINA(POLI) giunta alla sua IV edizione regalando, per Natale, due splendide serate all’insegna della buona musica e della grande comicità per salutare felicemente l’anno che sta finendo e sorridere al 2026.

Sabato 27 dicembre, alle ore 19.30, la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, sita in piazza dell’Autonomia, ospiterà il concerto degli Ondanueve String Quartet.

Un quartetto d’archi nato da un’amicizia che si è tramutata in un sodalizio artistico, composto da Paolo Sasso e Andrea Esposito ai violini, Luigi Tufano alla viola e Marco Pescosolido al violoncello. Ognuno di loro si è cimentato in percorsi formativi individuali e d’insieme e affiancando, alle esperienze classiche, l’amore per la world music e il jazz, due linguaggi musicali tra i più interessanti e coinvolgenti. Questo percorso ha permesso loro di elaborare un personale linguaggio che rappresenta una commistione di varie culture musicali, come Folk, Jazz, etnica, pop, relazionandosi con numerosi musicisti. Con all’attivo tre album, hanno firmato le colonne sonore di molti film, tra cui “Le conseguenze dell’amore” di Paolo Sorrentino, “Napoli velata” di Ferzan Özpetek e “La kryptonite nella borsa” di Ivan Cotroneo.

La rassegna continuerà domenica 4 gennaio, alle ore 20:00 al Teatro Comunale di Massa di Somma “Carmela Maddaloni”, in Viale delle Magnolie, con “Se potrei”, lo spettacolo grammaticamente scorretto con I Ditelo Voi.

Un vero e proprio “three-man-show” che, attraverso sketch, improvvisazioni e giochi teatrali, sviscera una parafrasi mirata alla derisione e alla minimizzazione del “politically correct”. I comici partenopei, tra una risata e l’altra, riflettono su temi attuali, intrecciando personaggi scomodi quanto buffi a gag imprevedibili e interazioni con il pubblico. Tutto ciò condito da una buona dose di comicità corrosiva.

Cultura CITTADINA(POLI) proseguirà nel 2026 con “Apericult… la cultura si fa in strada”, consolidata tradizione letteraria/musicale/enogastronomica giunto alla VIII edizione, e con uno spettacolo finale.

Gli eventi sono a ingresso libero e per lo spettacolo del 4 gennaio è necessaria la prenotazione su whatsapp al numero 331 4070771.

L’iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione per il terzo anno consecutivo dell’Associazione “L’ora d’aria”, che si impegna costantemente nella promozione della cultura nel territorio attraverso varie iniziative originali ed emotivamente coinvolgenti per gli spettatori.

FB e IG @loradaria