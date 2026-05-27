Cittadinapoli prosegue con tanti appuntamenti all’insegna della cultura

Dopo l’anteprima di dicembre che ha avuto un bellissimo riscontro di pubblico, prende il via la IV edizione di Cultura CITTADINA(POLI) a Massa di Somma 2026…con due appuntamenti che coinvolgo il giornalista Ciro Pellegrino e Oscar di Maio.

L’iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione per il terzo anno consecutivo dell’Associazione “L’ora d’aria”, che si impegna costantemente nella promozione della cultura nel territorio attraverso varie iniziative originali ed emotivamente coinvolgenti per gli spettatori.

La Villa Comunale “Meravilla” di Massa di Somma, sita in Corso Luigi Pirandello, torna ad ospitare il Festival Letterario “Apericult… la cultura si fa in strada”, consolidata tradizione letteraria/musicale/enogastronomica che per quest’anno prevede quattro incontri letterari con libri dedicati a Napoli, al mondo della comicità e non solo. Giunto alla 8° edizione, gli appuntamenti sono previsti sempre alle ore 19 con ingresso libero e si svolgono come Talk con interventi musicali e interazioni dal pubblico, a cui viene anche offerto un aperitivo.

Giovedì 28 maggio con Ciro Pellegrino presenta il suo libro “Se potessi, ti regalerei Napoli”, edito da Rizzoli. L’autore – che a Napoli è nato, vive e di cui ogni giorno, da giornalista, racconta la cronaca – ha costruito cinque percorsi che non sono solo i luoghi classici del (nuovo) turismo di massa, ma i posti vivi e veri della città, per parlare delle storie minime o universali che ne popolano i vicoli. Ha disegnato così una mappa che nasce dai sentimenti: perché per percorrerla, visitarla, capirla, consigliarla, è necessario badare prima allo stato d’animo e solo dopo alle effettive cose da vedere, mangiare, scoprire.

L’incontro è moderato dal giornalista Antonio Porcelli e arricchito con intermezzi musicali della cantante Alexandra Mauro e Roberto Petrella alla chitarra.

La comicità di Oscar Di Maio arriva giovedì 4 giugno con “Guitto? Così è (se vi pare)”, libro edito da Armando De Nigris. Un sipario che si chiude, un applauso che non smette, una vita intera dedicata al teatro. Oscar Di Maio racconta sé stesso e la sua carriera, dalle prime serate in camerino con zia Olimpia e gli insegnamenti dei grandi maestri, fino al successo esplosivo del suo Cafone, diventato fenomeno televisivo e simbolo popolare. Con ironia, sincerità e commozione, l’attore ripercorre i suoi inizi, le tournée, le risate, i sacrifici e i rimpianti, restituendo al lettore il respiro di un mestiere che è più di un lavoro: è destino, famiglia, passione.

Antonio Porcelli modera l’incontro con le musiche a cura di Sara Renèe e Ivana Muscoso.

L’iniziativa prosegue a settembre con nuovi appuntamenti.

Info e prenotazioni 331 4070771 (solo whatsapp)

FB e IG @loradaria