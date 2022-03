“Clapperboard Golden Festival”, Salvatore Zanni in Brasile rappresenta Napoli con “Vieni e Abbracciami”

“Vieni e Abbracciami”, cortometraggio realizzato da Salvatore Zanni, è stato selezionato per rappresentare l’Italia al concorso internazionale di arte cinematografica “Clapperboard Golden Festival” a San Paolo in Brasile.

Scrittore e autore del libro e programma televisivo “Parthenopei”, dedicato alla promozione e alla divulgazione della storia di Napoli, Salvatore Zanni questa volta si è cimentato nella realizzazione di un cortometraggio. “Tutto è partito ad inizio 2022 quando lessi sui social di un contest che consisteva nella realizzazione di un cortometraggio della durata massima di 7 minuti, il cui argomento principale doveva essere l’abbraccio. – Ha dichiarato l’autore Zanni- “In un periodo di isolamento forzato, con solo un cellulare a disposizione, senza cameramen o luci particolari, decisi di coinvolgere gli unici attori che avevo a disposizione: la mia famiglia. Decisi poi di inviarlo a diversi contest ma senza nessuna aspettativa. Mai mi sarei immaginato che venisse selezionato per un concorso in Brasile, fu una gioia immensa.”

Scelto tra oltre 2000 cortometraggi, “Vieni e abbracciami” parla del modo in cui una famiglia napoletana reagisce davanti alla pandemia da Covid 19 e al lockdown e, in particolare, di come viene affrontata la positività del piccolo di casa, Marco, costretto a rimanere isolato nella sua stanza. All’interno del filmato non mancano i riferimenti alle bellezze di Napoli, alla storia della città, a Diego Armando Maradona e alla zuppa di cozze, in pieno stile Salvatore Zanni che da sempre ha lavorato per la divulgazione della storia partenopea.

Il cortometraggio è stato scritto e diretto da Salvatore Zanni che interpreta il professore, padre di famiglia, gli altri interpreti sono Luca Zanni (Marco), Antonio Zanni (Simone), Salvia Ronga (Lucia), Antonio Sellitti (Don Antonio, il vicino di casa) e Giacinto Esposito (dottore).

I risultati dell’evento saranno comunicati sulla pagina Instagram ufficiale del Clapperboard Golden Festival il giorno 9 marzo.

