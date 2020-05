Com’è Napoli per M’Barka Ben Taleb, Barbara Karwowska e Yolanda Paola Liccardo

“Napoli per noi”, sarà il tema della prossima puntata de “Il Sud in diretta” che andrà in onda domenica 31 maggio.

“NAPOLI PER NOI”. Questo il tema della puntata numero 4 de “Il Sud in diretta” che andrà in onda domenica 31 maggio (h. 18:30 – 20:00) per discutere di Napoli e del Sud, di identità meridionale vista dal di fuori: cosa significa vivere nella città di Partenope senza esserci nati, raccontato da tre profili diversi di donna.

M’Barka Ben Taleb, cantante-artista tunisina d’origine ma da oltre 30 anni a Napoli ed addentratissima nei misteri e nelle “cose” più segrete della città

Barbara Karwowska, pittrice che ha ideato i ritratti dei “Tombolati”, personaggi di spicco dell’identità partenopea ai quali fa estrarre un numero dal fido cestino dei numeri che porta sempre con sé; polacca ma da tanti anni in città, così come Yolanda Paola Liccardo, argentina/partenopea, prima Gay Wedding d’Italia. Ma non toccatele il Napoli e Diego Armando Maradona: non si garantisce sugli esiti.

Allora, ricapitolando: il quarto, interessantissimo quanto originale appuntamento in diretta è dunque per domenica 31 maggio, sempre dalle 18:30 alle 20:00 in diretta Facebook (pagina Il Brigante e collegate) e Youtube (Canale “Telebrigante”). La chiacchierata domenicale è a cura della redazione di “Q.M. – Questione Meridionale”, la pubblicazione di approfondimento trimestrale della testata meridionalista “Il Brigante”, che ha compiuto nello scorso dicembre 2019 il suo primo ventennale di attività pubblicistica e militante.

