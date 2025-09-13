Comitato Komen Campania: un settembre all’insegna della prevenzione

Settembre denso di incontri per il Comitato Komen Campania a favore della prevenzione dei tumori al seno e del sostegno a chi affronta la malattia, nel segno di una presenza costante sul territorio e di una solidarietà concreta.

“Con tutto l’amore che posso” è il filo rosso che lega le iniziative di questo mese, pensate per ricordare a tutte le donne l’importanza dei controlli periodici, della diagnosi precoce, di uno stile di vita sano e per offrire momenti di condivisione e benessere a chi sta attraversando un percorso di guarigione.

Ogni sabato, dalle 9 alle 14, riprendono a Napoli gli incontri gratuiti al Presidio Ospedaliero “Santissima Annunziata” di via Egiziaca a Forcella, dedicati alle donne operate al seno e a coloro che stanno ancora affrontando un percorso di guarigione, con le attività di Qi-Gong guidate da Tiziana Verdoscia, il canto pop con il maestro Marco Francini e le terapie di gruppo con la psiconcologa Antonella di Napoli. Un progetto reso possibile grazie al contributo di Komen Italia per sostenere il benessere psicofisico durante e dopo le cure oncologiche e ridurre gli effetti collaterali delle terapie, e grazie all’accoglienza dott.ssa Marcella Montemarano radiologa senologa dell’ASL Napoli 1 (per info e prenotazioni: 351 223 2630).

Dopo l’esordio di giovedì 11 settembre a Riardo (Ce) con l’Associazione Donne Come Noi che ha presentato il progetto “Mi Voglio Felice!”, si prosegue sabato 13 settembre al centro sportivo Open di Caserta, via Enrico Mattei 21, dalle ore 9.

In programma tornei di padel, pickleball e calcio, aperti a tutti, dai più piccoli agli sportivi esperti, per una giornata di gioco e solidarietà. Un modo per sottolineare l’importanza dello sport quale strumento di diffusione dei valori di rispetto, inclusione e prevenzione primaria condivisi con la Brigata Bersaglieri e l’ASD Esercito GARIBALDI e invitare i partecipanti alla XXII Edizione della “Flik Flok…di corsa con i Bersaglieri” a sostegno della tappa casertana della Race for the Cure (10-11-12 ottobre) che va a consolidare ulteriormente la partnership con l’Esercito Italiano da sempre al fianco delle iniziative della nostra associazione (per info e prenotazioni: Carlo +39 370 1551326).

Il 20 settembre al P.O. SS. Annunziata di Napoli, spazio alla cura del corpo come veicolo di benessere psicofisico, incontri gratuiti di oncoestetica con trattamenti viso a base di bava di lumaca e make-up oncologico per la definizione dell’arco sopraccigliare (per info e prenotazioni: 351 223 2630).

La musica sposa la prevenzione venerdì 26 settembre al Premio Carosone all’Arena Flegrea e sabato 27 settembre al “Red Horn Country Festival” a Limatola.

Infine, domenica 28 settembre a Cerreto Sannita è in programma una “Walk For The Cure” accompagnata da musica popolare, street food, un’occasione per trasformare il cammino in un gesto di solidarietà. Appuntamento in Piazza San Rocco dalle 17.30; fiaccolata ore 19.00.

Tutti questi eventi preparano e anticipano la grande Race for the Cure 2025 itinerante, che tornerà in Campania dal 4 ottobre a Salerno al 9 novembre a Napoli, con screening gratuiti sulle Carovane della prevenzione per rinnovare un messaggio forte: la lotta ai tumori del seno si vince con la ricerca, con la prevenzione e con la forza della comunità.

Per ulteriori informazioni: 351 223 2630 – komencampania@komen.it – www.komen.it

Pagina IG: https://www.instagram.com/komencomitatocampania/

Pagina FB: https://www.facebook.com/KomencomitatoCampania