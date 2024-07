Concerto a lume di candela: la grande lirica italiana a Villa Domi

Grande attesa per il Summer Night’s Opera Dream – Puccini & Co. a lume di candela, il grande evento dedicato alla musica classica e alla canzone napoletana d’autore.

Prodotto dalla “Fuori Campo Eventi” di Mirka Contessa, la serata organizzata nella suggestiva cornice di Villa Domi, il prossimo 25 luglio, sarà un viaggio musicale a lume di candela che spazia da Puccini a Verdi da Di Capua a Mozart.

La manifestazione sarà l’occasione per celebrare tutti insieme il 100° anniversario dalla morte del Maestro Giacomo Puccini e per festeggiare il riconoscimento dell’UNESCO della Pratica del Canto Lirico Italiano come Patrimonio Culturale immateriale dell’umanità.

Si ritroveranno sul palco tre grandi protagonisti della musica classica, reduci da grandi successi internazionali: il soprano Martina Bortolotti von Haderburg, il Baritono Luigi Cirillo, pupillo di Pavarotti. Entrambi i cantanti di fama internazionale hanno cantato in tutto il mondo in prestigiosi teatri tra cui il Teatro alla Scala, Gran Teatro La Fenice, Teatro dell’Opera di Roma, Opera del Cairo, Royal Opera House di Muscat, solo per citarne alcuni e si sono recentemente esibiti al Teatro San Carlo. Ad accompagnarli al pianoforte il Maestro Keith Goodman, Compositore, Direttore e Pianista italo-americano di fama .

Circondati dal panorama mozzafiato del Golfo di Napoli e del Vesuvio gli spettatori potranno ascoltare brani d’Opera e della Canzone Napoletana che hanno reso celebri i più grandi Cantanti del mondo.

Villa Domi è stata inoltre la residenza di una delle massime stelle dell’opera buffa napoletana e talentuosa pittrice, Celeste Coltellini, il cui spirito alleggia ancora tra le sale e i giardini, ispirando all’arte e all’armonia. Mentre risuonano ancora gli accordi dell’eccelso Mozart che pure passo per Villa Domi lasciandovi tracce del suo genio.

Per Info&Prenotazioni 0815922233 – 3274365398

NOTE BIOGRAFICHE SUGLI ARTISTI

Martina Bortolotti von Haderburg Soprano:

Il soprano internazionle Martina Bortolotti si è esibita in tutto il mondo, come a Washington DC per la Steinway Series, In Corea del Sud al Seoul Arts Center, in Tournée in Cina, in Europa e Oriente come al Royal Opera House di Muscat e all’Opera del Cairo. In Italia al Teatro alla Scala, al Gran Teatro La Fenice di Venezia e recentemente anche al Real Teatro di San Carlo di Napoli. Ha inciso prime mondiali per la NAXOS e partecipato anche al film “Un amore cosi grande” con Il VOLO. È stata insignita del Premio Internazionale “Books for Peace” presso la sede del Parlamento Europeo a Roma e di altri premi internazionali come “Voci nuove per Puccini”a Vienna. È docente di Canto e Arte Scenica presso l’Istituto di Alta Formazione Musicale “Claudio Monteverdi” di Bolzano.

Luigi Cirillo – Baritono

Ha intrapreso lo studio del canto presso il Conservatorio Statale di Musica di Salerno, sotto la guida della Sig.ra Rosetta Arena e del M° Carlo Tuand e successivamente con il tenore Nazzareno Antinori. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Rolando Panerai, Gianni Raimondi, Fiorenza Cossotto, Gabriella Tucci, ed è stato anche allievo e pupillo del grande LUCIANO PAVAROTTI.

Nel 1999 vince il Concorso Mario Lanza ad Isernia, debuttando nel ruolo di Alfio nella Cavalleria Rusticana di P. Mascagni.

Nel 2008 canta in un concerto trasmesso in eurovisione per l’assegnazione del premio “Gigli d’Oro” presso il Teatro Persiani di Recanati, con il Tenore Andrea Bocelli.

Nel 2010 ha partecipato in qualità di baritono solista, alla realizzazione dei DVD di “Tosca” e de “La Fanciulla del West” di G. Puccini per la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Nel 2012, in occasione dell’evento “Omaggio a Pavarotti” a Correggio (RE), è stato insignito del premio “Pavarotti d’Oro”.

Svolge un intensa attività concertistica ed operistica presso importanti teatri italiani: Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, Teatro Regio di Parma, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Festival Pucciniano, Teatro Comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria, Teatro Politeama di Catanzaro, Teatro Sferisterio di Macerata, Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, Teatro Comunale di Mantova; interpretando ruoli nelle seguenti opere liriche: “Nabucco”, “L’elisir d’amore”, “Cavalleria Rusticana”, “La Traviata”, “Rigoletto”, “Un ballo in maschera”, “Macbeth”, “Aida”, “Otello”, “Il Trovatore”, “Il barbiere di Siviglia”, “Madama Butterfly”, “Tosca”, “Turandot”, “Carmen”, “Le nozze di Figaro”, “La forza del destino”, “La Fanciulla del West”, “Don Pasquale”, “La Bohéme”, “Gianni Schicchi”, “Falstaff”.

Ha cantato sotto la direzione di illustri maestri, come Janos Acs, Nicola Luisotti, Zubin Mehta, Miguel Roa, Riccardo Frizza, Valery Gergiev, Evelino Pidò, Guillaime Tourniaire, TadeuszSerafin, Gabriele Ferro, Carlo Palleschi, Giuseppe Acquaviva, Alberto Veronesi, Pier Giorgio Morandi, Fabio Mastrangelo, Jordi Bernàcer, Daniel Oren, Pinchas Steinberg; e di insigni registi come Riccardo Canessa, Henning Brockhaus, Giulio Ciabatti, Mario Corradi, Eike Gramss, Daniele Abbado, Jorge Lavelli, Beppe De Tomasi, Kirsten Harms, Pippo Del Bono

Keith Goodman Musicista italoamericano

ha studiato presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, dove si diploma in: Pianoforte, Composizione, Direzione d’orchestra, Strumentazione per banda, Musica Corale. È autore di numerose composizioni premiate ed eseguite in varie manifestazioni. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero. (Spagna, Portogallo, Slovenia, Ungheria, Cina) Dal 2009 è direttore stabile e fondatore dell’Orchestra San Giovanni, dal 2013 del coro Vox Artis e nel 2018/19 è stato direttore dell’orchestra dell’Università Parthenope di Napoli. Ha al suo attivo pubblicazioni discografiche ed editoriali. Ha collaborato con Radio Vaticana alla realizzazione di trasmissioni musicali.