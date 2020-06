Conte: “Cig farraginosa, non abbandoniamo i nostri lavoratori”

Il premier Giuseppe Conte, a margine degli Stati Generali, ha commentato in questi termini la situazione economica in Italia.

“A differenza di altri governi non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non consentiamo che siano licenziati. Vogliamo riformare gli ammortizzatori sociali e cassa integrazione, vogliamo riformare uno strumento che si è rivelato farraginoso”. Poi Conte ha continuato dicendo “Come governo abbiamo detto che in questo momento non c’è necessità di attivare il Mes, dovremo costantemente aggiornarci. Non ci sono delle certezze, semmai dovremo fare delle valutazioni le faremo con il Parlamento, non c’è alcun cambiamento”.

