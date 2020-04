Conte: “Difficile riaprire più di quanto fatto”

Il Premier Conte, in un incontro con i governatori di alcune regioni e i sindaci di molti comuni del Nord Italia, ha commentato parte del Decreto che non ha accontentato tutti i cittadini italiani.

“Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, ma è un rischio calcolato e con un meccanismo d’emergenza pronto a scattare, con chiusure mirate per le aree o anche Regioni dove tornassero a salire i focolai di contagio” ha detto il Premier che poi ha continuato dicendo “Il rischio di contagi di ritorno è molto concreto, ma rispetto ad altri paesi non abbiamo ondeggiato e faremo del nostro meglio per stare vicino a tutti gli italiani”.

