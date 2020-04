Conte: “Europa deve essere all’altezza”

Il premier Giuseppe Conte, in una intervista alla Bild in previsione del nuovo appuntamento dell’Eurogruppo, ha commentato la situazione dell’Italia insieme agli aiuti che dovrebbero arrivare dall’Europa.

“Se l’Europa non si darà strumenti finanziari all’altezza della sfida, come gli Eurobond, l’Italia sarà costretta a far fronte all’emergenza e alla ripartenza con le proprie risorse. Ma le risposte nazionali rischiano di essere meno efficaci rispetto ad un’azione coordinata europea e possono mettere a repentaglio il sogno europeo” le parole del Premier che poi ha continuato dicendo “In Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete ma non potrete mai pensare di affrontare un’emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale”.

