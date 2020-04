Conte: “Mascherine obbligatorie fino al vaccino”

In vista del Consiglio europeo, ieri in Senato il Premier Conte ha illustrato la strada da percorrere per aprire la fase 2 dal 4 maggio.

“Mascherine e distanziamento fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino” le prime parole del Premier che nel caos ha poi continuato dicendo “Stiamo studiando un programma di riaperture omogeneo su base nazionale ma tenendo conto delle specificità delle regioni, un sostegno più forte alle fasce deboli. E poi una revisione del modello organizzativo del lavoro e delle modalità del trasporto pubblico e privato”.

