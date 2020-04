Conte: “Misure restrittive fino al 14 aprile”

In una conferenza stampa tenutasi ieri sera, il Premier Conte ha fatto il punto sulla situazione Covd-19 in Italia ed ha prolungato le restrizioni fino al prossimo 14 aprile.

“Non siamo nelle condizioni di dire che il 14 aprile allenteremo le misure. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2 di allentamento graduale per poi passare alla fase 3 di uscita dall’emergenza, della ricostruzione, del rilancio. I morti sono una ferita che mai potremo sanare, non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti”.

Il Premier, poi, ha continuato dicendo “Se iniziassimo ad allentare le misure tutti gli sforzi sarebbero vani, quindi pagheremmo un prezzo altissimo, oltre al costo psicologico e sociale, saremmo costretti a ripartire di nuovo, un doppio costo che non ci possiamo permettere. Invito tutti a continuare a rispettare le misure”.