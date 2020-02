Conte: “Presto per giudicare il reddito”

Il Premier Giuseppe Conte, rispondendo al Question Time al Senato, ha risposto ad alcune questioni come la misura del Reddito di Cittadinanza e del Patto di stabilità dell’Ue.

“Resta fermo l’impegno del Governo a attuare nella sua massima potenzialità il Reddito di Cittadinanza, al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e di incentivare il reinserimento socio-economico, nell’ambito della definizione dell’Agenda 2020-2023” le parole del Premier.

“La valutazione di una misura complessa quale il Reddito di Cittadinanza, che richiede, proprio in riferimento alla componente di attivazione sociale e lavorativa, a meno di un anno dalla sua entrata in vigore, in quanto richiede un tempo congruo per poterne valutare con completezza l’efficacia”.

Poi la politica estera, dove Conte ha risposto ad alcune domande “L’Italia proporrà di superare l’attuale rigidità del Patto di stabilità dell’Ue, introducendo se non una golden rule una green facility che favorisca gli investimenti verdi”.