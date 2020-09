Conte: “Pronti a valutare il Mes”

Giuseppe Conte, giunto direttamente da Beirut, alla Festa nazionale dell’Unità a Ponte Alto a Modena ed alla sua prima visita ad una Festa nazionale del Pd, ha commentato in questi termini gli sviluppi europei.

“Il Recovery plan italiano non è in ritardo ma rispetta la tabella di marcia dell’Ue e soprattutto sarà forte e robusto, con l’obiettivo di avviare riforme strutturali” ha detto il premier che poi ha continuato dicendo “Ci deve essere un progetto per il Paese anche sul fronte delle infrastrutture, del lavoro e dell’eliminazione delle diseguaglianze. Se ci sarà bisogno del Mes, lo valuteremo assieme e proporrò una soluzione al Parlamento. Esamineremo nel dibattito parlamentare, in massima trasparenza i regolamenti legati al Mes stesso”.



