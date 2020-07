Conte: “Stato di emergenza per tutto il 2020”

Salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime ore il Premier Conte potrebbe prorogare lo stato di emergenza per la nostra nazione, per tutto il resto del 2020, fino al 31 dicembre.

“Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire, dobbiamo tenere sotto controllo il virus. Con i contagi ancora in salita, focolai anche rilevanti in diverse zone d’Italia e l’Rt sopra l’1 in cinque Regioni” ha detto il premier che poi ha continuato dicendo “Lo stato d’emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre, quindi per tutto il 2020, e si porterà dietro una serie di norme connesse, a partire da quella sullo smart working. Non è ancora stato deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”.

Share This: