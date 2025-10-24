Conto alla rovescia per l’edizione prenatalizia della Fiera del Vintage

D. Com’è cresciuta la fiera nel tempo?

Fiera del Vintage ha conosciuto una crescita esponenziale. Siamo partiti con un profilo molto basso e, passo dopo passo, abbiamo raggiunto i risultati sperati. È stato un percorso fatto di ambizione, sacrificio, pazienza e duro lavoro. Oggi possiamo ritenerci pienamente soddisfatti.

D. C’è un tipo di oggettistica che piace di più e funge da traino?

R. Il nostro pubblico è estremamente trasversale, sia per genere sia per fascia d’età. Proprio per questo è difficile individuare un’unica tematica trainante: ogni visitatore trova il suo interesse e questo rende la fiera ricca e variegata.

D. E nel settore abbigliamento?

R. Nel settore dell’abbigliamento si è sviluppata una vera e propria community all’interno della community. Qualche anno fa ci rendemmo conto che era la tematica con il maggior interesse da parte dei potenziali espositori, ed è per questo che decidemmo di dedicare un’area esterna di rilievo al vestiario. Il deejay set permanente ha poi contribuito a creare un’atmosfera che va oltre la semplice esposizione, trasformandola in un evento che sembra correre parallelamente alla fiera.

D. Quali sono gli elementi chiave su cui puntate?

R. Il nostro pubblico è molto eterogeneo: spazia dagli adolescenti fino alla terza età. Fiera del Vintage coinvolge tutti, ciascuno per motivi diversi. Restiamo fedeli all’obiettivo originario del format: riportare alla luce le cose belle delle generazioni passate, valorizzandole con una nuova prospettiva. Naturalmente qualche dettaglio va sempre aggiornato, modificato o arricchito per continuare a offrire al pubblico emozioni nuove.

D. C’è un profilo tipo dell’appassionato o del collezionista?

R. L’appassionato ha un approccio più easy: acquista per il piacere di portarsi a casa un oggetto che lo colpisce o che lo emoziona. Il collezionista, invece, vive l’appuntamento con maggiore serietà e arriva in fiera con idee precise e obiettivi chiari. Se dovessi dire se prevale l’uno o l’altro, credo che sia la passione a muovere questa grande comunità di nostalgici felici.