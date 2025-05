Convegno Regionale su Didattica Innovativa e Ambienti di Apprendimento

Il prossimo 28 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 18:00, si svolgerà a Bacoli (NA), nella suggestiva cornice della Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, la seconda edizione del Convegno Regionale dal titolo: “Metodologie didattiche innovative e ambienti di apprendimento. Esperienze a confronto, buone pratiche e scenari futuri in Campania”.

L’incontro si propone come un’occasione di confronto e approfondimento dedicata a chi opera nel mondo della scuola, con l’obiettivo di esplorare nuovi modelli organizzativi, metodologie efficaci e tecnologie utili a migliorare l’esperienza educativa e rendere l’apprendimento più coinvolgente per alunni e studenti. Al centro dell’attenzione ci sarà la costruzione di ambienti scolastici accoglienti e inclusivi, capaci di stimolare lo sviluppo sociale ed emotivo degli studenti e di promuovere un apprendimento attivo, efficace e partecipato.

Il Convegno si svolge con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Bacoli, dell’ANCI Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La direzione scientifica è affidata alla professoressa Silvia Svanera, dirigente scolastica del 2° Circolo Didattico “Don Minzoni” di Somma Vesuviana, e alla professoressa Maria Grazia Silverii, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Marconi-Rocco” di Afragola.

La giornata sarà articolata in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. La sessione del mattino sarà dedicata a due tematiche principali: benessere e inclusione a scuola, e metodologie didattiche e strumenti per la scuola dell’innovazione. Saranno presenti numerosi ospiti e relatori autorevoli, tra cui l’assessora all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, e il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Interverranno inoltre figure di spicco nel panorama educativo nazionale, come la professoressa Lidia Cangemi, dirigente scolastica del Liceo Scientifico Kennedy e cofondatrice dei Modelli DADA e DADAlogica, Paolo Greco, direttore scientifico del Centro Italiano Gestalt, e Giorgia Monetti, fondatrice di HR CARE SRL – Mondo Snoezelen. Saranno inoltre presenti Alessandra De Robertis e Francesca Porrari della Fondazione SINAPSI, Francesca Buccini dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Samuele Calzone e Francesco Messuri di INDIRE, Paola Graziano, presidente della SNDI Campania, Marina Imperato, dirigente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e Annarita Bregliozzi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Monterubbiano.

Durante l’evento, numerose scuole presenteranno esperienze e buone pratiche sperimentate sul campo, che testimoniano l’efficacia dell’innovazione didattica. Tra i modelli più interessanti spiccano le Aule Laboratorio Disciplinari promosse da INDIRE, che prevedono ambienti di apprendimento flessibili, progettati per discipline specifiche e assegnati ai docenti o ai dipartimenti, e il Modello DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento), nato nell’anno scolastico 2014/2015 e ispirato alla didattica costruttivista. Il modello DADA è oggi attivo in oltre 200 scuole in Italia, molte delle quali si trovano proprio in Campania. Entrambi i modelli hanno l’obiettivo di mettere gli studenti al centro del processo di apprendimento, stimolandone le competenze di base e favorendo lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali.

In questo contesto, l’intervento di Paolo Greco e Giorgia Monetti sarà dedicato proprio al ruolo delle competenze trasversali nella scuola contemporanea, evidenziando quanto esse siano centrali per preparare i giovani ad affrontare la complessità del mondo in cui viviamo.

La sessione pomeridiana sarà interamente dedicata ai laboratori. Docenti e operatori del settore avranno l’opportunità di partecipare a esperienze pratiche basate su metodologie didattiche innovative. L’obiettivo è quello di esplorare nuovi strumenti e approcci per favorire il benessere degli studenti e rendere gli ambienti scolastici sempre più sereni, inclusivi e stimolanti. Tra i laboratori previsti vi saranno attività legate al teatro, al cinema, alle pratiche artistiche e alla scrittura creativa.

La realizzazione del Convegno è stata resa possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor e alla collaborazione della comunità territoriale, da sempre sensibile ai temi della ricerca educativa e della sperimentazione didattica. La partecipazione attiva delle scuole e l’interesse mostrato da tutto il mondo dell’istruzione campana dimostrano quanto sia forte l’esigenza di innovare, confrontarsi e condividere percorsi che mettano realmente al centro l’alunno e il suo futuro.