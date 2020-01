Coppa Italia, aquile ai quarti contro il Napoli. Immobile supera Giordano

La Lazio continua la sua striscia positiva. Alle dieci vittorie consecutive in campionato (l’ultima in casa col Napoli), record assoluto della storia biancoceleste, si aggiunge anche il passaggio del turno in coppa Italia. Con il poker rifilato alla Cremonese, le aquile si sono conquistate i quarti di finale della coppa nazionale contro il Napoli di Gattuso. La storia degli ultimi anni della coppa Italia ha visto protagonista la Lazio e gli uomini di mister Simone Inzaghi vogliono mantenere viva la tradizione. La sfida sarà al San Paolo il giorno 21 gennaio alle ore 20:45. Ma la serata di coppa all’Olimpico ha avuto anche un altro prezioso significato. King Ciro Immobile è ormai a pieno titolo nella storia biancoceleste. Contro la Cremonese ha segnato il goal numero 109 ed ha superato le reti messe a segno da Bruno Giordano nella classifica all-time dei marcatori biancocelesti. Lo scugnizzo con l’aquila in petto è il quarto in assoluto. Prima di lui ci sono la leggenda Piola a quota 159 marcature, Signori a 127 gol e Chinaglia a 122 reti. Insomma il bomber con la maglia numero 17, procedendo a questo ritmo, potrebbe già trovarsi a fine stagione da solo alle spalle di Piola. Per la cronaca le altre tre reti sono state realizzate da Patric (primo gol con la Lazio), Parolo e Bastos. Archiviata la parentesi di coppa Italia, dove Inzaghi ha avuto buone indicazioni dalle seconde linee, ora l’attenzione si sposta al campionato. Sabato, alle ore 15, ci sarà la sfida in casa contro la Samp. Appuntamento che precede il derby. L’obiettivo è sfruttare il vento in poppa, ed il grande calore del pubblico laziale, per conquistare altri punti preziosi per la corsa champions. Il mister biancoceleste dovrà fare i conti con la squalifica di Lulic, i diffidati in vista del derby (Acerbi, Radu e Cataldi) e Correa che è ancora acciaccato. Problemi che a metà stagione sono fisiologici e per i quali lo stratega Inzaghi è a lavoro per trovare le giuste contromisure.

