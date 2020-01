Coppa Italia, avanti tutte le big

Avanti tutte le big della Serie A. In poche righe si possono riassumere cosi le gare degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. In attesa della Roma, Juve, Lazio, Inter e Napoli ha staccato il pass di qualificazione.

La Juventus ha liquidato con un netto 4-0 l’Udinese grazie anche ad una doppietta di Dybala. Il Napoli ha battuto il Perugia, la Lazio la Cremonese mentre l’Inter di Conte ha strapazzato in casa il Cagliari.

Bene anche il Milan, chiudono questa sera Parma e Roma.