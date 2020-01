Coppa Italia calcio 14 gennaio, il resoconto delle partite

Giornata di Coppa Italia in tv: gli ottavi di finale ieri 14 gennaio 2020.

Si comincia alle 15 su Raidue da un San Paolo con Napoli-Perugia, dove il Napoli conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Perugia 2-0. Decisivi i due rigori realizzati da Insigne e quello parato da Ospina a Iemmello.

Sempre su Raidue appuntamento dalle 18 dallo stadio Olimpico per Lazio – Cremonese, dove non c’è nessun problema per la Lazio, che liquida la Cremonese agli ottavi di Coppa Italia con un netto 4-0: reti di Patric e Parolo nel primo tempo, Immobile e Bastos nella ripresa.

La prima serata va invece in scena su Raiuno: alle 20,45 calcio d’inizio di Inter-Cagliari, dove l’attaccante belga firma la quinta doppietta stagionale e semina il panico tra i difensori del Cagliari, il centrocampista spagnolo gioca una partita maiuscola per qualità e intensità. Bene anche Barella e Ranocchia, segnali incoraggianti da Sanchez. Tra i sardi si salvano in pochi: il peggiore è Castro, Oliva regala un gol all’Inter ma poi si riscatta. Nainggolan luci e ombre. Termina 4-1.

Il cartellone di domani prevede Fiorentina-Atalanta alle 15, Milan-Spal alle 18 e Juventus-Udinese alle 20,45.