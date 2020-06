Coppa Italia, Juve – Milan, alle 21 semifinale di ritorno

Finalmente torna il calcio giocato nel silenzio di un Allianz – Stadium semi deserto. Stasera alle 21 si ritorna con solo 300 persone ammesse, 6 raccattapalle, 10 giornalisti.

Sarri ha diverse soluzioni da mettere in campo Betancur potrebbe cominciare come mezzala con Pjanic come play, oppure rimanere centrale. Matuidi, non perfettamente in forma, sarà comunque prezioso per coprire le spalle di Ronaldo. Ramsey è ancora in dubbio per un problema fisico avuto la scorsa settimana. Per Stefano Pioli tre assenze importanti, infatti deve rinunciare Cestillejo, Hernandez e Ibrahimovic, tutti tre squalificati. inoltre infortunati Duarte e Musacchio, al loro posto Kjaer al fianco di Romagnoli e Conti e Calabria nella difesa davanti Donnaruma. In attacco Rebbic e Bonaventura.