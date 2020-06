Nonostante un brutto e scialbo 0-0, la Juventus di Sarri è la prima finalista di Coppa Italia, in attesa di Napoli-Inter, sfida di ritorno in programma questa sera al San Paolo.

Un calcio di rigore sbagliato da Ronaldo, una espulsione di Rebic e poco altro.

Cosi si può riassumere la gara di ieri sera dello Stadium, mentre – in attesa dell’altra semifinale di stasera – i bianconeri torneranno in campo mercoledi per la finale.