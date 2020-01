Grazie ad un netto 3-1, la Juventus di Sarri ha battuto la Roma ed ha staccato il pass per le Semifinali di Coppa Italia. Gara chiusa già nel primo tempo, con la Juventus in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Ronaldo, Bentancurt e Bonucci, mentre ad inizio ripresa un autogol di Buffon ha permesso ai capitolini solamente di accorciare le distanze.

