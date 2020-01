Coppa Italia, Milan in Semifinale

Continua la cura Ibrahimovic per il Milan di Pioli che, ieri sera, in rimonta a San Siro ha battuto il Torino e si è guadagnato l’accesso alle Semifinali di Coppa Italia.

Eppure è stata una partita molto complicata per i rossoneri, costretti alla rimonta per la doppietta di Bremer, ma un gol di Chalanoglu, a tempo quasi scaduti, ha regalato i supplementari ai rossoneri, dove poi è andato in gol proprio l’ultimo arrivato.

Adesso il Milan, in Semifinale, affronterà la Juventus di Sarri.