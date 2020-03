Coppa Italia, rinviata Juve-Milan

Continua il momento di caos del calcio italiana. Nella giornata di ieri, infatti, è starai deciso per il rinvio di Juventus-Milan.

La gara di Coppa Italia che si sarebbe dovuta giocare stasera, è stata rinviata a data da destinarsi.

Il tutto, poi, si aggiunge alla idea del governo, fomentata sempre ieri pomeriggio dal premier Conte, di sospendere le manifestazioni sportive con affluenza di pubblico per il periodo di trenta giorni. Questa idea, pero, sarà discussa oggi.

Insomma, fra rinvii e polemiche, il momento di caos che sta colpendo in particolare la Serie A e più in generale il nostro governo non sembra avere una fine rapida.