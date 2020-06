Coppa Italia, stasera la Finale fra Napoli e Juventus

Stasera, allo stadio Olimpico di Roma, Napoli e Juventus si sfideranno nel primo trofeo della stagione. In palio, infatti, ci sarà la Coppa Italia, anche se le Semifinali si sono giocate appena lo scorso weekend. Pochi cambi di formazione per i due tecnici, rispetto le Semifinali.

Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, Sarri manderà in campo Meret – Opsina è squalificato – poi Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e uno fra Hysaj e Rui. A centrocampo ci saranno Allan, Demme e Zielinski, mentre in attacco Insigne, Mertens e Callejon che sembra essere leggermente in vantaggio su Politano.

Pochi cambi anche nella Juventus di Sarri che si affiderà al tridente composto da Dybala, Ronaldo e uno fra Costa, Cuadrado e Bernardeschi. A centrocampo ci sarà sempre Bentancurt mentre in porta sarà confermato Buffon.