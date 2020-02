Coronavirus, 12 le vittime italiane, primo caso in Campania

Si aggrava il bilancio delle vittime italiane. 12 morti, 400 contagiati tra cui sei minori. Primo contagiato a Battipaglia. Guarita la cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma. Da oggi tamponi solo ai positivi.

Il Consiglio Superiore della Sanità annuncia: “Tamponi solo a sintomatici”, nel frattempo primo caso in Campania accertato.

Su facebook De Luca scrive:

“È di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro. Sarà il Ministero, come giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale.”

Il primo tampone inviato allo Spallanzani proviene dalla provincia di Salerno, l’altro dalla provincia di Caserta. Si tratta di due donne. Quella del Casertano, 24 anni, non presenta febbre ed era asintomatica. L’altra invece si trova a Vallo della Lucania, profonda provincia di Salerno.

Sono 400 i contagiati per il coronavirus in Italia: 258 sono in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte,

Lazio e Sicilia, 2 in Toscana, 1 Bolzano. Il dato aggiornato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. “Meno del 4% dei tamponi hanno dato esito positivo“, ha dichiarato Borrelli.