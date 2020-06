Coronavirus, 12 regioni senza nuove vittime

Sono 71 i morti per covid nelle ultime 24 ore e 321 i nuovi contagi secondo i dati resi noti dalla Protezione civile.

Buone notizie per le 12 Regioni dove non si registra nessun decesso, dai dati della Protezione Civile emerge infatti che non ci sono morti in Veneto, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 71 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 55 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 29, in aumento rispetto alle 12 di ieri. I morti salgono così a 33.601.

Stabile l’aumento dei contagiati: sono complessivamente 233.836, con un incremento rispetto a ieri di 321 casi, continuano a diminuire i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti: in rianimazione si contano 353 malati (-55), negli altri reparti siamo a 5.742 (174 in meno).

Intanto, è stato contattato oltre un terzo del campione di 150.000 cittadini coinvolti nella campagna nazionale dei test sierologici. Le persone contattate, si apprende dalla Croce Rossa italiana, sono 54.000 e 18.000 sono gli appuntamenti per il prelievo già fissati.