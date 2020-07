Coronavirus: 208 nuovi casi, 8 morti

Il totale dei casi è di 241.819 dall’inizio dell’epidemia.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 208 nuovi casi di coronavirus, contro i 192 di ieri. I morti sono stati 8, per un totale di 34.869. I guariti sono stati invece 133. In Lombardia sono risultate positivi al Covid-19 111 persone. Zero casi registrati in dieci Regioni: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, FVG, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Dopo la scoperta di diversi contagi dopo il rientro di un uomo dal Bangladesh, la Regione Lazio ha emesso un’ordinanza che prevede che i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca e autorizzati dall’Enac siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, affinché venga verificata tempestivamente l’eventuale positività.